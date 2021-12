Bahnstrecke wieder frei, aber ohne Züge

Die bei einer Güterzug-Entgleisung am 17. November schwer beschädigte Eisenbahnstrecke von Wörth nach Karlsruhe ist von der Bahn am Freitagnachmittag wieder freigegeben worden. Das teilte die Konzernzentrale des Unternehmens auf Anfrage des SWR mit. Die beiden ersten geplanten S-Bahn-Fahrten sind dennoch ausgefallen. Die Bahn kann das nicht so recht erklären und geht derzeit davon aus, dass am Freitagabend weiter Bus-Ersatzverkehr gefahren wird. Laut Konzernzentrale wird aber ab Samstagmorgen planmäßig mit S-Bahnen und Regional-Express-Zügen zwischen Wörth und Karlsruhe gefahren.