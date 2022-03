Die Bahnhofsmission Karlsruhe zählt viele ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine. Täglich kämen an den Bahnhöfen hunderte Menschen aus den Kriegsgebieten der Ukraine an, heißt es in einer Mitteilung. In Karlsruhe zählt die Bahnhofsmission nach eigenen Angaben 250 bis 300 Personen pro Tag. Nach einem Hilfsaufruf wird die Bahnhofsmission in Karlsruhe von mehr als 100 Freiwilligen unterstützt. Dadurch könnten die Flüchtenden persönlich betreut werden.