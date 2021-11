Neue Bahnhofsunterführung wird eingeweiht

per Mail teilen

Mit fast einem Jahr Verzögerung wird am Freitag in Bruchsal die neue zentrale Unterführung unter dem Bahnhof eröffnet. Sie verbindet die Bahnstadt im Westen mit dem Stadtzentrum östlich der Gleise. 15 Millionen Euro kostet die neue, zentrale Verbindung direkt unter dem Bruchsaler Bahnhof. Bei laufendem Bahnbetrieb war die Unterführung zwischen Bahnstadt und Stadtzentrum gegraben worden. Eigentlich hätte sie schon vor einem Jahr eröffnet werden sollen. Ein Rechenfehler in der Statik des Eingangsdaches hatte das verhindert. Das Betondach musste abgerissen und neu gebaut werden. Die Unterführung verbindet den neuen Bruchsaler Stadtteil Bahnstadt mit rund 1.000 Bewohnern mit der Kernstadt von Bruchsal.