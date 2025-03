Keine Züge am Bahnhof in Rastatt - auch Fernverkehr betroffen

Wegen eines Feuerwehreinsatzes am Bahnhof in Rastatt fahren dort aktuell keine Züge mehr. Auch der Fernverkehr ist betroffen. Grund dafür ist ein Schwelbrand.

Wegen eines Feuerwehreinsatzes im Rastatter Bahnhof können dort derzeit keine Züge mehr fahren. Betroffen ist auch der Fernverkehr. Alle Gleise seien derzeit gesperrt, berichtete ein Sprecher der Deutschen Bahn auf dpa-Anfrage.

Gestrandete Fahrgäste am Bahnhof in Rastatt. SWR

Zugverkehr in Rastatt lahmgelegt

Es komme zu Verspätungen und Ausfällen von Zügen. Wie die Bundespolizei via X berichtete, gab es einen Schwelbrand an einem Kabel. Der Schwelbrand wurde nach Angaben der Bundespolizei am Vormittag bei Arbeiten an einem Erdkabel auf dem Bahnhofsgelände in Rastatt ausgelöst. Ein Arbeiter erlitt dabei einen Stromschlag, er wurde verletzt in eine Klinik eingeliefert. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht, derzeit ist jedoch die Stromversorgung des Bahnhofs unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Karlsruhe und Rastatt ist eingerichtet worden.

Die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen im europäischen Eisenbahnnetz. Täglich nutzen sie mehr als 300 Güter-, Fern- und Nahverkehrszüge. Wie der Bahnsprecher weiter berichtete, sind auch Intercity-Express-Züge (ICE) von der Sperrung betroffen. So fallen etwa Züge in Richtung Schweiz zwischen Karlsruhe und Offenburg aus, wie er sagte. Wie lange die Sperrung dauern wird, blieb zunächst offen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.