Bahnhof für 850.000 Euro modernisiert

Die Deutsche Bahn hat den Bahnhof Bruchsal nach eigenen Angaben einer "Frischekur" unterzogen. Bund und Bahn haben demnach 850.000 Euro in die Modernisierung gesteckt. Der Bahnhof soll komfortabler werden. Die neue Bahnquerung soll, so Bruchsals Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (Freie Wähler), den Übergang von der Bahn zum Bus, Auto oder Fahrrad und von der Bahnstadt in die Innenstadt erleichtern. Ein neues Wetterschutzhaus sorge für angenehmeres Warten und das neue Vordach am Empfangsgebäude biete ein modernes Erscheinungsbild, heißt es in einer Pressemitteilung der Bahn. Am Bahnhofsgebäude seien damit nahezu alle Arbeiten abgeschlossen, in den kommenden Jahren soll auch der Bahnhofsvorplatz neu gestaltet werden. Bundesweit investiert die Bahn 120 Millionen Euro in 1.000 Bahnhöfe.