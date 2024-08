Bahnhof Baden-Baden am Samstag und Sonntag gesperrt.

Die Sperrung des Baden-Badener Bahnhofs hat vor allem massive Auswirkungen auf den Schienenersatzverkehr im Zusammenhang mit den Bauarbeiten rund um den Rastatter Tunnel. Die Ersatzbusse starten wegen der Bahnhofsperrung an diesem Wochenende bereits in Achern mit stündlicher Anbindung an Karlsruhe. Der Bahnhof Baden-Baden wird von Achern aus im 30-Minuten-Takt mit Zwischenhalten in Bühl und Sinzheim angefahren. Ab dem 30. August soll die Rheintalbahn dann wieder regulär betrieben werden. Bis dahin läuft der Schienenersatzverkehr.