Bahn-Kapazitäten im Raum Karlsruhe weitgehend erschöpft

Am zweiten Wochenende mit dem bundesweiten 9-Euro-Ticket werden in Baden-Württemberg auf einzelnen Bahnstrecken längere oder weitere Züge eingesetzt. Im Raum Karlsruhe sind die Kapazitäten allerdings weitgehend erschöpft.

Zwischen Karlsruhe und Stuttgart können nach Mitteilung des Verkehrsministeriums keine weiteren Züge eingesetzt werden. Kunden sollten bei zu vollen Zügen auf alternative Strecken beziehungsweise die Regionalbahnen ausweichen. Auf der Strecke Mühlacker-Heidelberg sollen die Züge sonntags verlängert werden.

Tumultartige Szenen am ersten 9-Euro-Ticket-Wochenende

Am vergangenen Pfingstwochenende waren viele Züge in der Region stark ausgelastet. Am Karlsruher Hauptbahnhof hatte es teilweise tumultartige Szenen gegeben. Das Ministerium ruft die Fahrgäste zur gegenseitigen Rücksicht und Gelassenheit auf.

"Nutzen Sie, wenn möglich, auf den besonders belasteten Strecken die langsameren Züge und verzichten Sie dort auch auf die Mitnahme von Fahrrädern."

"Reisenden-Lenker" werden eingesetzt

Auf den Bahnsteigen soll deswegen mehr Personal, sogenannte Reisenden-Lenker, eingesetzt werden, die den Fahrgästen im erwarteten Andrang helfen.