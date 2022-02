Neue Bahntrasse zwischen Mannheim und Karlsruhe gesucht

Die Deutsche Bahn sucht eine Trasse für zwei weitere Gleise zwischen Mannheim und Karlsruhe, denn die Zahl der Güter auf dieser Strecke soll sich verdoppeln. Derzeit läuft der Suchprozess.

Die Planungen für das Bahnprojekt Mannheim–Karlsruhe umfassen den durchgehenden Raum von Mannheim-Waldhof im Norden über die gesamte Rheinebene bis nach Karlsruhe im Süden. Hier sollen in einem aufwendigen Planungsprozess mögliche Streckenführungen gefunden werden. Dieses Verfahren wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Sowohl ein Ausbau der bestehenden Strecken als auch eine Neubaustrecke in bestimmten Abschnitten ist denkbar. Der Bereich, in dem eine Neubaustrecke grundsätzlich möglich ist, wird als Suchraum bezeichnet. Im Suchraum wird anhand von Kriterien, wie etwa dem Eingriff in Natur und Landschaft oder den Auswirkungen auf Menschen und Lebensräume, die Eignung für eine neue Bahntrasse beurteilt.

Region wurde in "Raumwiderstandsklassen" eingeteilt

Je höher der Raumwiderstand, desto größer sind die Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt in diesem Bereich. Die Planer der Bahn haben zunächst Grob-Korridore für mögliche Strecken erarbeitet. Die Planung geht nun vom Groben zum Feinen. Derzeit sind bereits erste Linienkorridore ermittelt worden. Bis Ende kommenden Jahres will man die beste Trasse gefunden haben.

Kritik von Bürgermeistern und Abgeordneten

Doch schon heute gibt es Kritik am Vorgehen der Bahn. Bürgermeister und Abgeordnete möchten mögliche Tunnel-Lösungen bereits in frühe Planungsschritte mit einbeziehen. Das lehnt die Bahn jedoch ab.

"Solange oberirdische Lösungen möglich sind, können wir keine Tunnel mit planen".

Wer Tunnellösungen wolle, der müsse sie am Ende politisch im Deutschen Bundestag durchsetzen, so Gewecke weiter. Doch die Bürgermeister halten dieses Vorgehen für falsch.

"Wenn klar ist, da kann es eigentlich nur unten durchgehen, aber das wird nicht gedacht, weil die Methodik das im aktuellen Zustand nicht erlaubt, dann ist das die falsche Vorgehensweise".

In einem Dialogforum mit der Deutschen Bahn haben die Bürgermeister und Abgeordneten der Region ihre Forderungen und Überlegungen klar geäußert. Die Deutsche Bahn will dennoch an ihrer bisherigen Planungsmethode vorerst weiter festhalten. Am 2. Juni wird im nächsten Dialogforum von Bahn, Kommunen, Behörden und Verbänden die nächste verfeinerte Planung vorgestellt. Baubeginn wäre frühestens in zehn Jahren.