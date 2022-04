Bahn will als Ausgleich für neue Oberleitung Bäume pflanzen

per Mail teilen

Als Ausgleich für die neue Oberleitungsanlage zwischen Karlsruhe und der Abzweigung Basheide will die Deutsche Bahn eine Fläche von 18.000 Quadratmeter bei Rheinstetten aufforsten. Damit sollen nicht nur die Eingriffe in die Natur durch den Aus- und Neubau der Bahnstrecke Karlsruhe-Basel ausgeglichen werden, auch die "Spätblühende Traubenkirsche" soll dadurch zurückgedrängt werden. Dazu rodet die Deutsche Bahn zunächst vier Einzelflächen, auf denen die Baumart wächst. Im Anschluss werden dort rund 14.000 Bäume gepflanzt, darunter Eichen, Feldahorne und Winterlinden. Die Bahn wird für die nächsten zehn Jahre die Baumpflege übernehmen, dann gehen die Flächen an die Forstbehörde zurück. Insgesamt kostet das Projekt etwa 555.000 Euro.