Ab Ostern: Sperrungen und Zugausfälle auf der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel

Die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel wird saniert. Ab Ostern kommt es zu Sperrungen, Zugausfällen und Schienenersatzverkehr. Reisende müssen mehr Zeit einplanen.

Ab Ostern müssen Fahrgäste der Bahn mit Ausfällen, Verspätungen und Schienenersatzverkehr rechnen. Denn bis 27. April soll die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel saniert und ausgebaut werden. Laut Mitteilung der Bahn kommt es im Regional- und Fernverkehr zu Fahrplanänderungen, Umleitungen, Zugausfällen und Ersatzverkehr mit Bussen.

Schienenersatzverkehr auf ICE-Strecke Karlsruhe-Freiburg

Im Fernverkehr kommt es zwischen Baden-Baden und Freiburg im Breisgau zu einem Ersatzverkehr mit Bussen. Ab Karfreitag, 18. April, fahren die ICE von Norden kommend nur noch bis Baden-Baden, teilweise auch nur bis Karlsruhe.

Einschränkungen auch im Regionalverkehr rund um Karlsruhe

Auch im Regionalverkehr kommt es zu Einschränkungen. Auf der Strecke zwischen Karlsruhe und Rastatt über Durmersheim wird teilweise nur ein Gleis befahrbar sein. Die Regionalzüge RE 44 und RE 2 fahren deshalb nur stündlich. Die Strecke über Ettlingen soll komplett gesperrt werden.

Vom 22. April, 22 Uhr, bis zum 23. April, 22 Uhr, wird die Strecke zwischen Rastatt und Baden-Baden voll gesperrt. Es sollen Busse im 15-Minuten-Takt pendeln.

Schienenersatzverkehr zwischen Offenburg und Lahr

Auf der Linie RB 26 kommt es bereits ab dem 28. März zu Einschränkungen zwischen Offenburg und Lahr. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Außerdem halten die Fernzüge ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in Offenburg.

Busersatzverkehr rund um Freiburg

Auch rund um Freiburg kommt es zu Einschränkungen und Schienenersatzverkehr im Regionalverkehr. Auf der Linie der RB 26 und S2 kommt es zwischen Denzlingen und Freiburg (Breisgau) zu Einschränkungen. Auch zwischen Müllheim und Basel können nur eingeschränkt Bahnen fahren.

Sanierungen und Ausbau auf der Rheintalbahn

Die Bahn plant in den 10 Tagen mehrere Baumaßnahmen parallel an der Rheintalbahn. Laut Mitteilung werden unter anderem neue Weichen eingebaut und der das Gleisbett erneuert. Südlich von Rastatt und in Basel werden zusätzlich Oberleitungs- und Kabeltiefbauarbeiten durchgeführt. Außerdem sollen neue Gleise im Abschnitt Müllheim-Auggen angeschlossen werden.

Die Bahn empfiehlt, die Verbindung vor Fahrtbeginn online oder in der App zu checken.