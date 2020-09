Bei Bauarbeiten in Untertal bei Bühlertal (Kreis Rastatt) hat am Dienstagmorgen ein Bauarbeiter die Kontrolle über seinen 3,5-Tonnen schweren Bagger verloren und ist in einen Bach gestürzt. Dabei wurde der Mann laut Polizei verletzt, er musste in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Da aus der Baumaschine aktuell Kraftstoff in das Gewässer lief, waren auch Experten der Fachabteilung Gewerbe und Umwelt vor Ort.