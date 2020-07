Die Stadt Karlsruhe und das baden-württembergische Kunstministerium prüfen die Vorwürfe gegen den Generalintendanten des Badischen Staatstheaters. Zuvor hatte der Personalrat den Führungsstil von Peter Spuhler kritisiert.

Man nehme den offenen Brief des Personalrats ernst, teilten Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) und Kunstministerin Theresia Bauer (Die Grünen) am Montag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Da die neuen Vorwürfe gegen Peter Spuhler anonym vorgetragen würden, seien sie schwer einzuschätzen. Stadt und Land wollen daher unter anderem eine unabhängige Anlaufstelle anbieten, an die sich Mitarbeiter des Theaters wenden können, damit so die erhobenen Vorwürfe verifiziert werden können.

Streit am Badischen Staatstheater eskaliert

Zuletzt hatten erstmals drei Mitarbeiter der Opernsparte des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe öffentlich ihre Kritik in der Presse formuliert. Dann legte der Personalrat mit einem Offenen Brief nach. Darin heißt es, dass schon seit Amtsantritt von Peter Spuhler im Jahr 2011 immer wieder Probleme an die Mitarbeitervertretung herangetragen wurden. Mitarbeiter würden permanent vom Generalintendanten kontrolliert und fertig gemacht.

Vertrauensanwalt einschalten

Stadt und Land wollen dem Badischen Staatstheater jetzt unter anderem einen Vertrauensanwalt als neutralen Ansprechpartner zur Verfügung stellen. Außerdem werde man von der Theaterleitung und vom Personalrat Stellungnahmen zu den Vorwürfen einfordern, hieß es.

Kritik äußerten der Oberbürgermeister und die Kunstministerin allerdings an der Art und Weise, wie die Vorwürfe zur öffentlichen Debatte gemacht würden. Diese habe in Teilen "Kampagnencharakter". So werde Vertrauen zerstört und eine konstruktive Lösung erschwert.

Peter Spuhler bereits länger in der Kritik

Bereits im vergangenen November hatte sich der Verwaltungsrat des Staatstheaters mit Gerüchten um den vermeintlichen Rückzug von Operndirektorin Nicole Braunger beschäftigt. Damals hatten Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) und Oberbürgermeister Mentrup erklärt, der Verwaltungsrat bedauere Spekulationen über hausinterne Personalfragen.