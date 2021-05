Das Badische Staatstheater hat am Dienstagnachmittag sein Jahresprogramm vorgestellt. Ausnahmsweise ging es nicht um den Reformprozess oder um die Sanierung, sondern um den neuen Spielplan.

Die aktuelle Planung für die kommende Spielzeit im Badischen Staatstheater steht unter dem Motto: "Vorsicht und Umsicht". In der ersten Hälfte der neuen Spielzeit, also von September bis Februar, wurde in Abstimmung mit den Spartenleitern und Spartenleiterinnen Produktionen geplant, die auch mit Abständen und kleinen Besetzungen funktionieren.

"Heute soll es nicht um die Baustellen gehen, sondern um die Kunst!" Johannes Graf-Hauber, Geschäftsführender Direktor Badisches Staatstheater

Oper und Ballett auf Abstand

In der Oper zum Beispiel zu Beginn der Spielzeit "Die Gärtnerin aus Liebe" von Mozart mit kleinem Orchester und erst am Ende der Spielzeit "Aida und Salomé", die mit großem Orchester und vielen Sängerinnen und Sängern auf der Bühne gespielt werden müssen. Ähnlich beim Ballett, da ist auch erst gegen Ende der Spielzeit "Maria Stuart" eingeplant, wo ein Großteil des Ensembles auf der Bühne tanzen soll - und auch noch ein Chor dazu kommt.

Viele Produktionen warten auf Umsetzung

Einige Stücke sind schon fertig geprobt und sollen nun endlich auf die Bühne. Die Theaterleitung betont, dass man natürlich dem Publikum ein attraktives Programm bieten möchte. Und weil man damit rechnet, dass immer noch nicht alle Plätze belegt werden dürfen, also Abstand auch im Zuschauerraum herrschen muss, plant man auch wieder Doppelvorstellungen - also zwei Vorstellungen hintereinander an einem Tag.

Reformprozess am Badischen Staatstheater geht voran

In der Schauspielsparte zeigen sich erste Auswirkungen des Reformprozesses am Badischen Staatstheater. Dort werden erstmals Schauspielerinnen und Schauspieler ganz direkt in die Gestaltung des Spielplans miteingebunden. Konkret heißt das, sie entscheiden, was auf der kleinen Bühne, dem Studio, gespielt wird. Das Studio soll ein "Labor für neue Formate und Erzählweisen" werden, so formulierte es die Schauspieldirektorin Anna Bergmann.