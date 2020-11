Im Rahmen einer Personalvollversammlung hat sich der Generalintendant des Badischen Staatstheaters, Peter Spuhler, für seinen Führungsstil entschuldigt. Der Personalrat bleibt skeptisch.

Der große Knall blieb aus. Das berichten am Mittwoch übereinstimmend mehrere Teilnehmer der nichtöffentlichen Personalvollversammlung am Badischen Staatstheater. Peter Spuhler bat die Menschen, die sich durch sein Vorgehen verletzt fühlten, um Verzeihung, so heißt es jetzt auch in einer offiziellen Pressemitteilung des Theaters.

Spuhler kündigt Veränderungen an

Er sagte zu, dass es Veränderungen geben werde. Wie zu hören war, will Spuhler zum Beispiel künftig den Spartenleitern und Dramaturgen mehr Verantwortung überlassen. Viel Applaus gab es für die Ausführungen der Personalratsvorsitzenden und des Operndramaturgen, der mit seiner harschen öffentlichen Kritik die Kontroverse losgetreten hatte. Am 17. Juli berät der Verwaltungsrat des Badischen Staatstheaters über das weitere Vorgehen.

Skepsis beim Personalrat

Am Donnerstag zeigte sich der Personalrat skeptisch, ob die Schlichtungsansätze die Situation verbessern werden. Man habe Zweifel an den Erfolgsaussichten der vorgeschlagenen Maßnahmen, heißt es in einer kurzen Mitteilung. Weitere Gespräche zwischen Personalrat, Kunstministerium und Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup sollen diese Woche noch folgen. Stadt und Land wollen unter anderem eine unabhängige Anlaufstelle anbieten, an die sich Mitarbeiter des Theaters wenden können.

Druck auf Generalintendanten wächst

Zuletzt war Kritik am Führungsstil des Generalintendanten immer lauter geworden. Spuhler sei cholerisch, terrorisiere Mitarbeiter und verbreite ein Klima der Angst, so die Vorwürfe - unter anderem in einem Offenen Brief des Personalrats. Die baden-württembergische Kunstministerin Theresia Bauer (Die Grünen) bekräftigte am Dienstag gegenüber dem SWR, die Vorwürfe müssten jetzt schnell aufgearbeitet werden.

"Es hilft nur eins: Klarheit und Transparenz herstellen. Ich bitte alle, die womöglich schlechte Erfahrungen gemacht haben, an einer konstruktiven Lösung mitzuarbeiten." Theresia Bauer, Kunstministerin in Baden-Württemberg

SPD will neue Führungsstruktur für das Badische Staatstheater

Auch in der Karlsruher Kommunalpolitik sorgen die Vorwürfe für Aufsehen. Grüne, CDU und SPD fordern gegenüber dem SWR eine Aufklärung. Die SPD-Gemeinderätin und Mitglied des Verwaltungsrats des Staatstheaters, Elke Ernemann, brachte eine neue Führungsstruktur ins Spiel. Sie will weg von einem Intendanten hin zu mehreren, wie es mittlerweile in vielen größeren Theatern üblich sei.

Die Vorwürfe gegen Peter Spuhler seien nicht neu, deshalb betrachte man die Angelegenheit kritisch, heißt es von den Karlsruher Grünen. Allerdings müsse man abwarten, was der Verwaltungsrat in seiner nächsten Sitzung Mitte Juli bespricht.

Stadt und Land kritisieren "Kampagnencharakter"

Bereits am Montag hatten sich Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup und Kunstministerin Theresia Bauer in einer gemeinsamen Stellungnahme geäußert. Man nehme die Vorwürfe ernst. Da diese anonym vorgetragen würden, seien sie schwer einzuschätzen.

Landesregierung und Stadt Karlsruhe wollen die Vorwürfe gegen Generalintendant Peter Spuhler prüfen SWR

Kritik äußerten der Oberbürgermeister und die Kunstministerin an der Art und Weise der Debatte. Diese habe "Kampagnencharakter" und zerstöre so Vertrauen.