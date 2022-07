Badisches Staatstheater gibt neue Leitung bekannt

per Mail teilen

Am Donnerstag will das Badische Staatstheater die neue Leitung bekanntgeben. Der neue Intendant oder die neue Intendantin soll ab 2024 die Leitung übernehmen.

Mit großer Spannung wird die Entscheidung über den künftigen Intendanten oder die künftige Intendantin des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe erwartet. Das Theater war vor zwei Jahren bundesweit in die Schlagzeilen geraten, weil der frühere Generalintendant Peter Spuhler wegen seiner Personalführung und seines autoritären Führungsstils im Sommer 2020 in heftige Kritik geraten war.

Vertrag wurde vorzeitig beendet

Der Vertrag von Peter Spuhler wurde im November 2020 vorzeitig aufgelöst. Nach dem Skandal haben sich viele der rund 800 Mitarbeitenden des Theaters in zahlreichen Arbeitsgruppen mit der Frage beschäftigt, wie ihr Theater künftig strukturiert und geleitet werden soll. Nun hoffen sie, dass eine Persönlichkeit gefunden wird, die den eingeschlagenen Reformprozess gemeinsam mit ihnen weiterführen wird. Seitdem Spuhler das Badische Staatstheater verlassen hat, leitet Ulrich Peters das Theater übergangsweise als Intendant, gemeinsam mit der künstlerischen Betriebsdirektorin Uta-Christine Deppermann und dem Geschäftsführenden Direktor Johannes Graf-Hauber.