Jugendstil-Schau im Badischen Landesmuseum zeigt Frauen zwischen Göttinnen und Femme Fatale

Um 1900 eroberte der Jugendstil Europa. Fließende Linien und florale Muster sind typisch für die Kunst, im Mittelpunkt immer die Frauen. Ihnen widmet das Badische Landesmuseum in Karlsruhe jetzt eine eigene Ausstellung.

Die Ausstellung "Göttinnen des Jugendstils" im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe zeichnet ab 18. Dezember das Porträt einer faszinierenden Zeit. Sie zeigt Kunst-, Konsum- und Lebenswelten der modernen Frau um 1900 und bietet auch den Künstlerinnen selbst eine Bühne. Bis zum 19. Juni nächsten Jahres präsentiert das Museum rund 200 Ausstellungsstücke, darunter viele internationale Leihgaben. Zu sehen sind etwa Plakate von Alfons Mucha für Theatervorführungen und sein Werk "La Nature", das Gemälde "Schlangenkönigin" von Franz von Lenbach sowie Tischleuchten, Schmuck und Mode aus der Zeit der Jahrhundertwende.

Mit seinen fließenden Linien und floralen Ornamenten wandte sich der Jugendstil um 1900 gegen den Historismus und die als seelenlos empfundene Industrialisierung. Gemälde, extravagante Elfenbein- und Bronzefiguren, hochwertige Keramiken, Gold- und Silberschmuck erzählen von Aufbruch, von Doppeldeutigkeiten einer bewegten Zeit.

Die beiden Köpfe hinter der Ausstellung: Lars Petersen und Dr. Elke Kollar ARTIS/Uli Deck

Jugendstil-Künstlerinnen sind kaum präsent

Obwohl sich der Jugendstil intensiv mit den gesellschaftlichen Entwicklungen seiner Zeit auseinandersetzt, finden die von Unterdrückung geprägten Lebensumstände vieler Frauen in der Kunst kaum Widerhall. Nur wenige Künstlerinnen der Zeit um 1900 sind bis heute in der öffentlichen Wahrnehmung so präsent wie Loïe Fuller oder Sarah Bernhardt. Dabei gab es zahlreiche Frauen, die selbstbewusst in Erscheinung traten. Diesen viele Jahrzehnte in Vergessenheit geratenen Künstlerinnen bietet die Ausstellung ebenso wie bislang kaum bekannten Persönlichkeiten eine Bühne: Gezeigt werden Werke der erfolgreichen Karlsruher Modeunternehmerin Emmy Schoch oder der bedeutenden Keramikerin Jutta Sika, die zwar für die Wiener Werkstätte Entwürfe lieferte, aber nicht mit ihrem eigenen Namen signierte. Änne Koken war eine der ersten Werbegrafikerinnen Deutschlands, die das Corporate Design für bis heute existierende Firmen wie Bahlsen oder Appel Feinkost entwickelte.

Ausstellung zeigt berühmtes Kunstwerk "Waldhexe"

Zu den Highlights der Ausstellung zählt das Gemälde "Das Mädchen mit den blaugrünen Augen", bekannt auch als "Waldhexe" der jüdischen Künstlerin Julie Wolfthorn (1864-1944). Sie starb im Nazi-Konzentrationslager Theresienstadt. Ihr berühmtes Gemälde ist eigens für die große Ausstellung aus den USA nach Karlsruhe gereist.

"Das Mädchen mit blaugrünen Augen" von Julie Wolfthorn, das Kunstwerk entstand um 1899. Don Tuttle Bild in Detailansicht öffnen Umschlag für die Zeitschrift "Ver sacrum" von Koloman Moser aus dem Jahr 1899. Stephan van der Linden Bild in Detailansicht öffnen Blick auf "Flora" von Karl Kornhas entstand 1897. Uli Deck Bild in Detailansicht öffnen Jugenstil auf dem Teppich: Hier ein so gennanter Wirkteppich der Künstler Sir Edward Burne-Jones und William Morris. Es zeigt "Der Pilger im Garten oder das Herz der Rose". Th. Goldschmidt Bild in Detailansicht öffnen Eine typische Jugendstil-Abbildung von Alfons Mucha: sein Zyklus "Les fleurs". Peter Gaul Bild in Detailansicht öffnen

Die Karlsruher Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt des Badischen Landesmuseums mit dem Allard Pierson in Amsterdam und dem Braunschweigischen Landesmuseum. Nach Amsterdam ist Karlsruhe die erste Station in Deutschland. Für das Landesmuseum wurde die Schau neu konzipiert: Neben Leihgaben, die in Amsterdam gezeigt wurden, stehen in Karlsruhe vor allem Werke aus deutschen Museen und Privatsammlungen im Vordergrund. Im Frühjahr 2023 soll die Schau in Braunschweig gezeigt werden.

SWR Reporterin Marie-Dominique Wetzel hat die Ausstellung vorab besucht: