Großes Programm beim Badischen Chorfest in Karlsruhe

Gemeinsam singen und die Musik genießen, dazu lädt an diesem Wochenende die Evangelische Landeskirche Baden zum Chorfest nach Karlsruhe ein. Unter dem Motto "Unisono – vielstimmig eins" werden verschiedene Chöre und Orchestern die Stadt erklingen lassen.

Verschiedene Chöre und Musikensembles präsentieren von Freitag bis Sonntag in Konzerten, Workshops oder Gottesdiensten die unterschiedlichsten musikalischen Stile. Beim "Chorfest Baden" gibt es mehrere Möglichkeiten zum Mitsingen und ein Programm für Kinder.

Abwechslungsreiches Programm

Los geht das "Chorfest Baden" am Freitag mit einem "Best of" des berühmten "Stavanger Gospel Choir" aus Norwegen. Am Sonntag endet das Fest mit einem Gottesdienst auf dem Marktplatz mit Landesbischöfin Heike Springhart. Außerdem wird auch Politprominenz erwartet, wie Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Die Grünen).

"Singen macht glücklich, weil es ein gemeinsames Erlebnis schafft."

Nicht nur die Chöre sollten ihre Stimme ölen, sondern auch die Zuschauer. Denn viele der Veranstaltungen sind zum Mitmachen und Mitsingen. Dabei sind keine Vorkenntnisse nötig. Jeder singt einfach das mit, was er kann. Singen macht glücklich, so Achim Plagge.