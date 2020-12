Der badische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh hat in seiner Botschaft zum Jahreswechsel das Engagement der Menschen in der Corona-Krise gewürdigt. Das Wichtigste ist Barmherzigkeit, betont der badische Landesbischof in seiner Botschaft. Dieser "Wärmestrom der Barmherzigkeit" habe sich während Corona vor allem in den Kliniken, Pflegeeinrichtungen oder Nachbarschaftshilfen gezeigt. Menschliche Solidarität hat sich daher gegen Ängste und Egoismus durchgesetzt, heißt es in der Botschaft.