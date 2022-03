Fußballverband bietet Training für Flüchtlinge aus der Ukraine an

per Mail teilen

Der Badische Fußballverband heißt geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine willkommen. Die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine können ohne Vereinsmitgliedschaft am Training teilnehmen, so der Badische Fußballverband. Allerdings gilt die 3G-Regel. Für ungeimpfte Minderjährige, die derzeit noch nicht zur Schule gehen heißt das, dass sie sich vor dem Training testen müssen. Entweder als Selbsttest oder unter Aufsicht des jeweiligen Vereins. Für alle aus der Ukraine Geflüchteten gilt außerdem ein Krankenversicherungsschutz. Durch die Einladung zum Training will der Badische Fußballbund einen Beitrag zur Integration der Geflüchteten leisten.