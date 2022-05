Die Badischen Versicherungen mit Sitz in Karlsruhe kämpfen seit Tagen mit den Folgen eines Cyberangriffes. Opfer des Cyberangriffes war eine Dienstleisterfirma, die für die Badischen Versicherungen Daten von Mitarbeitern speichert. Sie soll am 7. April von Hackern angegriffen worden sein. Es sei ausgeschlossen, dass dabei auch Daten von Kunden der Badischen Versicherungen abgegriffen wurden, teilte das Unternehmen mit. Allerdings sind offenbar über 700 Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter und Bewerber betroffen. Die unbekannten Angreifer sollen bereits betrügerische Mails an sie verschickt haben. Man sei mit den betroffenen Mitarbeitern in Kontakt, teilten die Badischen Versicherungen mit. Behörden untersuchen derzeit noch das genaue Ausmaß des Angriffs.