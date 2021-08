Die Badische Versicherung BGV ist trotz Pandemie gut durch das Geschäftsjahr 2020 gekommen. Der Jahresüberschuss liegt bei knapp zehn Millionen Euro und ist damit fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. Das Unternehmen hat 2020 die Rekordsumme von 8,2 Millionen Euro an Kunden zurückerstattet. Zwar litt die Geschäftsentwicklung durch die Kontaktbeschränkungen, dennoch sei man sehr zufrieden mit dem Ergebnis, so der Vorstandsvorsitzende Edgar Bohn. Profitiert hat die Badische Versicherung dabei von den rückläufigen Schadenzahlen in der Kfz-Versicherung. Die BGV sei nach wie vor solide und beständig, so Bohn. Er will sich in diesem Geschäftsjahr auf Angebote für Familien konzentrieren.