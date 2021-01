Es ist die längste und schwierigste Segelregatta der Welt. Die Vendée Globe dauert drei Monate, in rund einer Woche wird sie zu Ende gehen. Badische Segler drücken dem einzigen Deutschen im Feld, Boris Herrmann, die Daumen.

Drei Monate ganz allein auf einem Boot. Atlantik, indischer Ozean, Pazifik, Südpolarmeer. Über 30 Grad in den Tropen, Eiseskälte bei meterhohen Wellen im Südpolarmeer. Die Skipper schlafen immer nur kurze Zeit, sind ständig auf der Hut ihr Schiff nicht zu beschädigen und den besten Kurs zu segeln.

"Die Vendée Globe ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit" Anika Bitsch, 1. Vorsitzende der Akademischen Seglergruppe Karlsruhe

Anika Bitsch, die erste Votrsitzende der akademischen Seglergruppe in Karlsruhe verfolgt das Rennen um die Welt mehrmals am Tag am Computer. Dort kann man die genaue Position der Boote verfolgen, moderne Satellitentechnik liefert Videos von den Booten am Ende der Welt ins Wohnzimmer und immer mehr Medien berichten.

Die Badischen Seegler drücken Boris Herrmann die Daumen

Auch der 1. Vorsitzende der Segelkameradschaft Leopoldshafen Timo Ansbach, sitzt immer wieder vor dem Computer und ist fasziniert. "Natürlich verfolgen wir Segler das Rennen und sind begeistert von der Technik der Boote und diesem spannenden Verlauf der Regatta".

Die ist an Dramatik kaum zu überbieten. Da müssen Skipper auf offenem Meer in den 30 Meter hohen Mast klettern um eine Aufhängung zu reparieren, einer hat sich die Rippen gebrochen, ein anderer musste aus dem Südpolarmeer geborgen werden, weil sein Boot in der rauen See zerbrach. Da brechen bei Kollisionen mit Treibgut oder einem Wahl Ruder und Foils ab, das sind seitliche Flügel am Boot auf denen die Schiffe bei guten Bedingungen förmlich abheben und unglaublich schnell werden können.

Daten zum Klimawandel aus den Weltmeeren

Boris Herrmann mit seiner Sea-Explorer Yachtclub de Monaco sammelt nebenher auch noch wissenschaftliche Daten zum Klimawandel, schließlich war er es ja, der Greta Tunberg im Frühjahr mit seinem Boot nach New York gesegelt hat.

In etwa einer Woche werden die ersten Boote in Les Sables d´Olonne zurück erwartet. Noch nie in der Geschichte des alle vier Jahre stattfindenden Rennen, hatten so viele die Chance zu gewinnen. Boris Herrmann rechnet sich mitten im Feld der vielen Franzosen auch was aus. Unter den Passatwind-Verhältnissen im Atlantik hat er vielleicht das schnellste Boot im Feld und könnte als erster Deutscher die Regatta sogar gewinnen.