Die evangelische badische Landeskirche mit Sitz in Karlsruhe setzt sich für die vermehrte Aufnahme von Flüchtlingen ein. Konkret geht es der Kirche um Menschen, die in Griechenland und Bosnien-Herzegowina in Lagern unter unmenschlichen Bedingungen gestrandet seien. Das ständig wachsende Bündnis Städte Sicherer Häfen zeige, dass die Aufnahmebereitschaft enorm sei und man hier wesentlich mehr tun könne, sagte Oberkirchenrat Urs Keller in einem Appell zu Gründonnerstag.