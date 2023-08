Die Getreideernte in Baden fällt in diesem Jahr besser aus als erwartet. Die Zentralgenossenschaft Raiffeisen in Karlsruhe hat ihre Prognosen aus dem Frühsommer nach oben korrigiert.

Bis zum August wurden in ganz Baden knapp 230.000 Tonnen Gerste, Weizen, Hafer und andere Getreide geerntet. Bis Saisonende im Oktober wird eine Gesamtmenge von bis zu 270.000 Tonnen erwartet. Spannend ist aktuell, wie sich Mais und Soja entwickeln werden. Aber auch hier ist die Prognose deutlich besser, als zunächst erwartet.

Weizen und Raps mit überdurchschnittlichen Erträgen

Weizen und Raps sind deutlich besser durch die Saison gekommen, als die Experten prognostiziert haben. Die Erträge liegen trotz des kalten Frühjahrs und trotz des trockenen Frühsommers noch über dem Durchschnitt. Offenbar sind Raps und Weizen mit den Wetterextremen besser als erwartet zurechtgekommen. Auch der Mais konnte sich mit den Niederschlägen der vergangenen Tage deutlich erholen. Die Zentralgenossenschaft (ZG) geht bis Oktober beim Mais von einer nur noch leicht unterdurchschnittlichen Ernte aus.

Verlierer dieses Jahr ist die Braugerste

Der Verlierer in dieser Erntesaison ist die Braugerste. Schon die Wintergerste blieb mancherorts im Ertrag und in der Qualität hinter den Erwartungen zurück. Insgesamt waren hier die Ergebnisse noch zufriedenstellend. Ganz schlecht mit der trockenen und heißen Witterung kam dagegen die Sommergerste zurecht. Insgesamt fallen rund 50 Prozent der Ernte in Baden für die Brauereien aus. Die Körner sind häufig zu klein dieses Jahr, die Eiweißwerte zu gering, meldet die ZG.

In einer Mälzerei in Bruchsal im Kreis Karlsruhe wird am Montag (31.7.) aus Braugetreide Malz hergestellt. Derzeit läuft die Getreideernte in Baden-Württemberg. Weil das Frühjahr zu nass war und die Monate darauf zu trocken, ist die Ausbeute an Getreide für die Landwirte wohl geringer. SWR Christina Kist

Weltmarktpreise nach Talfahrt wieder stabil

Die Preisentwicklung auf dem Getreideweltmarkt hängt immer noch stark mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Nach absoluten Höchstpreisen von über 400 Euro je Tonne ist zum Beispiel der Weizenpreis auch in Baden wieder bei 220 bis 260 Euro je Tonne angekommen. Hier wird er sich nach Einschätzung der Karlsruher Raiffeisen Zentralgenossenschaft voraussichtlich auch weiter halten. Auch beim Raps sind die Höchstnotierungen an der Pariser Börse aus dem vergangenen Jahr längst Geschichte. Der Preis pro Tonne liegt aktuell bei 400 bis 500 Euro. Die Ernte in Baden ist insgesamt gut ausgefallen.

Krieg in der Ukraine setzt Getreidemarkt langfristig unter Druck

Der Krieg in der Ukraine hat aber nicht nur Auswirkungen auf die Getreide-Preise. Der gesamte Weltmarkt ist unter Druck geraten, weil in diesem Jahr eine geschätzte Erntemenge von rund 40 Millionen Tonnen aus der Ukraine fehlen wird. Das entspricht ungefähr einer Jahresgetreideproduktion in Deutschland.

Weil diese Mengen längerfristig fehlen, fällt die Weltgetreideernte weiter auf sehr niedrigem Niveau aus. Die Getreidevorräte sinken weiter und haben den niedrigsten Stand seit zehn Jahren erreicht. Mit dem aktuellen Getreide- und Ölsaatenbestand könnte die Weltbevölkerung rund 91 Tage versorgt werden.

Bio geht auch beim Getreide gerade nicht so gut

Auch die biologische Getreideproduktion leidet weiter unter den Folgen von Krieg und Inflation. Mit gestiegenen Lebenshaltungskosten ist die Nachfrage auch beim Biogetreide aus Baden rückläufig. Die ZG merkt das nach eigenen Angaben schon daran, dass momentan kaum Bauern auf Bioproduktion umstellen. Auch die Gewinnmargen seien hier deutlich rückläufig. Trotzdem will die ZG Raiffeisen ihre Bioerfassungsstandorte weiter ausbauen.

Drohnen haben sich als Produktionshelfer durchgesetzt

Drohnen als innovative Produktionshelfer spielen zunehmend eine bedeutende Rolle. So seien im vergangenen Jahr mehr als 30 Drohnen für die Ausbringung von biologischen Pflanzenschutzmitteln, wie etwa Schlupfwespen gegen den Schädling Maiszünsler eingesetzt worden. Insgesamt tausend Hektar wurden dabei beflogen. Die ZG rechnet mit einer Verdopplung bis Verdreifachung der Flächen.

Auch im Steillagenweinbau und bei der Aussaat von Untersaaten im Getreide kommen Drohnen zunehmend zum Einsatz. Dabei werden zwei bis drei Wochen vor Erntebeginn mit Drohnen Untersaaten ausgebracht, die zum Beispiel im Boden Feuchtigkeit speichern können und die gegen Erosion nach der Getreideernte helfen. Dafür gebe es bei den Landwirten der ZG zunehmend Interesse.