Hardtsee bei Bruchsal: Abkühlung bei über 30 Grad

Rund um Karlsruhe wird es sommerlich warm. Das erste Mal in diesem Jahr soll es 30 Grad und mehr geben. Der Startschuss für die Baggersee-Saison.

Die Sonne brennt, der Wind bläst kräftig, leichter Betrieb auf den Liegewiesen am Mittwochvormittag. Hier eine junge Familie, dort ein älteres Ehepaar und auch ein paar junge Erwachsene sind da. Um den Hardtsee nördlich von Bruchsal ist es am Vormittag noch idyllisch ruhig.

Vorsichtig ins noch kühle Wasser

Viele der Badegäste sind in diesem Jahr zum ersten Mal am See. Die meisten halten auch nur die Füße ins Wasser, gehen nur bis zu den Knien rein oder warten lieber doch noch ein bisschen ab.

"Ich habe schon den großen Fußzeh reingestreckt."

30 Grad an Land, aber wie warm oder kalt ist das Wasser denn jetzt? Christopher Bader vom Hardtsee-Personal prophezeit:

"Wir erwarten eine Wassertemperatur von 20 Grad zum Wochenende!"

Alles bereit für den Start in den Sommer

Ab Samstag geht der Betrieb am Hardtsee offiziell los, dann kostet er auch Eintritt. Tickets gibt es nur online. Dann öffnen auch die Kioske und die DLRG-Station wird besetzt sein. Alles ist vorbereitet für den puren Badespaß.