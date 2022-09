6.000 Läuferinnen und Läufer beim Baden-Marathon in Karlsruhe

Am Sonntag findet zum 38. Mal der Baden-Marathon in Karlsruhe statt. Zum ersten Mal seit längerem führt die Strecke wieder durch die Innenstadt über den Marktplatz Richtung Schloss.

6.000 Läuferinnen und Läufer werden zu den verschiedenen Marathon-Disziplinen erwartet. Die meisten Anmeldungen mit über 3.000 gibt es für den Halbmarathon. Daneben stehen beim Baden-Marathon durch Karlsruhe die klassische Marathonstrecke sowie ein Inklusionslauf auf dem Programm. Die Strecke führt wieder durch die Innenstadt - über den neu gestalteten Marktplatz zum Schloss.

Allerdings ist die Teilnehmerzahl weiter rückläufig. Vor einigen Jahren lag sie noch bei über 10.000.

Baden-Marathon mit viel Programm entlang der Strecke

Der Start findet um 10:30 Uhr vor der Europahalle statt. Entlang der Strecke gibt es zahlreiche Aktionen. An sogenannten Stimmungspunkten sorgen Musik und Tanz für die nötige Motivation bei Läuferinnen und Läufer. Bis zum Nachmittag ist zwischen Innenstadt, Europahalle und dem Stadtteil Rüppurr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Mini-Marathon für Kinder und Jugendliche

Schon einen Tag vorher, also am Samstag wird Kindern und Jugendlichen mit dem Mini-Marathon ein besonderes Lauffest geboten. Die Veranstaltung, die in den letzten beiden Jahren wegen Corona ausgefallen war, findet ab 13:00 Uhr im Carl-Kaufmann-Stadion in Karlsruhe Beiertheim statt. Drei Strecken sind laut Veranstalter wählbar - zwischen 333 Meter beim Bambinilauf bis 4,2 Kilometer beim Mini-Marathon. Eine Anmeldung ist erforderlich.