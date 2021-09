Karlsruhe: Rund 2.100 Läuferinnen und Läufer beim Baden-Marathon

Im Golfclub "Baden Hills" in Rheinmünster werden an diesem Wochenende die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Damen über 50 ausgetragen. Mit dabei sind auch zwei Mannschaften aus der Region. Auf dem eigenen Platz neben dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden hat das Team des Golfclubs "Baden Hills" um Spitzenspielerin Manon Harsch die Chance auf den deutschen Meistertitel. Auch die Mannschaft des Golfclubs Scheibenhardt aus Karlsruhe hat sich für die Endrunde um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft qualifiziert. Neben den beiden badischen Mannschaften, übrigens die beiden einzigen Vertreterinnen aus Baden-Württemberg, kämpfen noch 14 weitere Damen-Teams aus ganz Deutschland in mehreren Runden um den deutschen Titel. Die Entscheidung fällt am Sonntag. mehr...