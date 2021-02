Winterschwimmen in der Alb in Ettlingen bei unter null Grad

Mal eben in der Mittagspause abkühlen

Einfach mal in der Mittagspause abkühlen - das haben sich ein paar Ettlinger zur Aufgabe gemacht und gehen seit Oktober regelmäßig um die Mittagszeit in die Alb zum "baden". Egal was das Thermometer anzeigt.