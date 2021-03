Die Oberbürgermeisterin von Baden-Baden Margret Mergen fordert in einem offenen Brief an die CDU Baden-Württemberg eine Erneuerung ihrer Partei. Zusammen mit den Oberbürgermeistern von Ravensburg und Konstanz schreibt sie, es brauche einen Ruck der Modernisierung in der CDU, inhaltlich und personell. Was die Partei vermittele, gehe an dem heutigen Lebensgefühl und den Bedürfnissen der Menschen im Land und vor allem in den Städten vorbei, so Mergen. Zudem spricht sich Baden-Badens Rathauschefin für eine erneute grün-schwarze Koalition aus.