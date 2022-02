Baden-Badens Oberbürgermeisterin fordert Lockerungen der Coronamaßnahmen

per Mail teilen

Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) hofft auf eine möglichst schnelle Lockerung der Coronabestimmungen. Dies sei für Einzelhandel und Kultur dringend erforderlich.

Bei der Vorstellung der aktuellen Coronalage in Baden-Baden betonte Margret Mergen am Dienstag, dass eine verlässliche Perspektive für Tourismus und Gastronomie wichtig wäre. Sie fürchte sonst um die Zukunft nicht weniger Einzelhändler oder Kulturbetriebe. Am Mittwoch wird sich die Konferenz der Ministerpräsidenten mit dem Thema befassen.

"Ich hoffe sehr, dass Bund und Land eine verlässliche Perspektive für die nächsten Wochen festlegen."

Auch die neue Leiterin des Gesundheitsamtes im Landkreis Rastatt, Eva Schultz, erklärte, sie sei für schrittweise Lockerungen, aber auf Sicht. Die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen der vermeintlich harmloseren Omikron-Variante seien noch nicht ausreichend untersucht. Nicht ganz so optimistisch äußerte sich Dr. Thomas Iber, Ärztlicher Direktor des Klinikums Mittelbaden. Er rät angesichts der gut belegten Intensivstationen zur Vorsicht.

"Man muss die Balance finden und die Politik ist an dieser Stelle sicherlich nicht zu beneiden. Aus Sicht des Krankenhausmediziners würde ich davor warnen zu früh zu lockern."

Auch viele Passanten in Baden-Baden würden sich über Lockerungen freuen. Allerdings nicht um jeden Preis. "Weil die Leute einfach zu nah aufeinandersitzen sei das ein gefährliches Spiel," meint ein Passant. Ein anderer forderte auch in Zukunft eine "bestimmte Anstandshygiene", allein um ungeimpfte Menschen zu schützen.