Baden-Badener will mit dem Fiat Panda in die Sahara

Ein 69-jähriger Rentner aus Baden-Baden lebt seinen Traum: Mit einem Kleinwagen will er eine Tour durch die Sahara machen. Bald ist es soweit, im September geht's los.

Wenn junge Menschen abenteuerliche Reisen wagen, oder mit dem Fahrrad nach China radeln, dann ist das beeindruckend, aber nicht weiter außergewöhnlich. Wenn ein 69-jähriger Rentner aus Baden-Baden mit einem Kleinwagen in die Sahara fährt, dann ist das zumindest mal eher selten.

40 Jahre alter Traum von Tour durch die Sahara

Norbert Hellwig heißt der Mann, der sich einen 40 Jahren alten Traum erfüllt. Momentan dreht sich bei ihm alles um sein Wüstenprojekt mit dem saharagelben Fiat Panda. Stolz berichtet er, geplant sei eine Tour im September, zunächst nach Tunis, und ein paar Tage später dann runter in die Sahara.

Norbert Hellwig aus Baden-Baden vor seinem saharagelber Fiat Panda für die Wüstentour SWR Foto: Johannes Stier

69 Jahre und kein bisschen leise

Der angehende Wüstendurchquerer sieht ein bisschen aus, als sei er einem Film entsprungen. Ein Strohhut auf dem Kopf, ein weißer Bart ziert das Gesicht, dazu weißes Leinenhemd, Jeans und Stoffschuhe. Norbert Hellwig stammt ursprünglich aus der Nähe von Hamburg, lebte zunächst in Wolfsburg und emigrierte mit Anfang 20 in den Süden, wie er selbst sagt. Er arbeitet noch in Teilzeit als Autoverkäufer in Baden-Baden.

"Im Prinzip hat das angefangen schon als Kind durch Bücher von Karl May: Kara Ben Nemsi oder Hadschi Halef Omar. Danach habe ich alles gelesen und angeschaut, was es von Afrika gab."

Ganz genau erinnert sich Norbert Hellwig, wie der Traum von der Wüstendurchquerung damals konkret wurde. Es war Anfang der achtziger Jahre, damals war er Ende 20. Ein Kollege hatte es gewagt und die Sahara durchquert. Anschließend erzählte er ihm von seinem Trip durch die Wüste.

"Du hörst einen Skorpion durch den Sand kriechen, dann ist man fasziniert von dieser unendlichen Weite, von einem Sternenhimmel, dass man glaubt, man wäre in einer anderen Galaxie."

Damals stand fest, das wollte er auch einmal erleben. Nun mit knapp 70 will er diesen Traum wahr werden lassen. Dass es höchste Zeit wird, sei ihm erst vor Kurzem klar geworden, berichtet er. Ein guter Kollege sei plötzlich gestorben, jünger als er. Wenn nicht jetzt, wann dann, habe er sich gesagt.

Ein Kleinwagen wird wüstentauglich

Und so verfolgt Hellwig seit dem Frühjahr Schritt für Schritt die Umsetzung seines Saharaprojekts. Der fünf Jahre alte Fiat Panda mit Allradantrieb wird nun wüstentauglich umgerüstet. Unter anderem mit einem Dachgepäckträger, auf dem Kanister, Ersatzrad und Zusatzscheinwerfer Platz finden. Aber auch Sandbleche und Spaten sind montiert.

Dachgepäckträger mit Ersatzrad und Benzinkanistern SWR Foto: Johannes Stier

Fahrt nach Italien

Ein Unterbodenfahrschutz und ein verändertes Fahrwerk sollen noch folgen. Norbert Hellwig fährt direkt zu der Firma nach Italien, lässt es dort gleich an- und einbauen, schließlich ist es bald soweit, dann geht es los.

Basislager wird eine Oasenstadt im Südwesten Tunesiens

Eine konkrete Streckenplanung durch die Sahara gebe es noch nicht. Klar ist: von Tunis aus soll es im September in die Oasenstadt Touzeur gehen, wo es über 200.000 Palmen und die traditionellen, beigefarbenen Ziegelhäuser gibt. Von dort soll die Saharatour starten.