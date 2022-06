Sommernächte beginnen nach zweijähriger Corona-Pause

per Mail teilen

Nach zweijähriger Corona-Pause beginnen am Donnerstagnachmittag die Baden-Badener Sommernächte. Es handelt sich dabei um eine Festmeile vor dem Baden-Badener Kurhaus. Bei freiem Eintritt gibt es vier Tage lang Live-Musik von verschiedenen Bands. Das Spektrum reicht dabei von hochklassigem Jazz über Chansons bis hin zu Pop und Rock. Der Samstagabend ist für junge deutsche Bands reserviert. Verschiedene Gastwirte sorgen für ein reichhaltiges kulinarisches Angebot. Den Abschluss bildet am Sonntag ein Konzert mit Musik von Phil Collins. Die Veranstalter rechnen an den vier Veranstaltungstagen mit mehreren tausend Besuchern.