Baden-Badener Gemeinderat entscheidet über Bedingungen für Zentralklinikum

Das neue zentrale Großklinikum Mittelbaden soll am Rastatter Münchfeldsee entstehen. Das allerdings kann nur mit Zustimmung des Baden-Badener Gemeinderats geschehen. Die Kurstadt stellt hierfür aber Bedingungen. Der Landkreis müsse seine Beteiligung am Klinikum erhöhen, im neuen Namen des Klinikums müsse auch Baden-Baden vorkommen und es müsse einen Gemarkungsaustausch mit Rastatt geben, so dass in den Geburtsurkunden auch Baden-Baden eingetragen werden könne. Die endgültige Beschlussfassung ist dann in der Baden-Badener Gemeinderatssitzung am 28. November vorgesehen.