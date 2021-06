per Mail teilen

Im Rahmen der Kampagne "Flagge zeigen für Tibet" hisst die Stadt Baden-Baden heute wie viele andere Städte in Deutschland auch die tibetische Flagge. Oberbürgermeisterin Margret Mergen hat in diesem Jahr die Schirmherrschaft der Aktion der Tibet Initiative Deutschland übernommen. Im Innenhof des Baden-Badener Rathauses werden Tibeter aus der Region sowie Prominente wie der Sänger Marc Marschall teilnehmen. Hintergrund der Aktion ist der im Jahr 1959 niedergeschlagene tibetische Volksaufstand, in dessen Folge der Dalai Lama und 100.000 Tibeter nach Indien flohen.