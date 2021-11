UNESCO entscheidet über Welterbe-Titel für Baden-Baden

Die Kurstadt kann sich vielleicht bald mit einem stolzen Titel schmücken. Denn das UNESCO-Welterbekomitee berät ab Freitag über die Bewerbung Baden-Badens mit anderen Kurstädten.

Die Entscheidung über den Titel fällt in einer weltweiten digitalen Konferenz der UNESCO, die in Fuzhou in China geleitet wird. Bis zum 31. Juli berät das Komitee über Anträge aus aller Welt auf einen Welterbestatus. Unter dem Motto "Great Spas of Europe – bedeutende Bäderstädte Europas" haben sich elf Städte aus sieben europäischen Ländern bei der UNESCO beworben. SWR Reporter Patrick Neumann über die Bewerbung Baden-Badens:

Berühmte Bäder in einem Boot

Darunter sind neben der Kurstadt Baden-Baden bekannte Bäderstädte wie Vichy in Frankreich, Bath in England, Spa in Belgien und die tschechischen Städte Karlsbad, Franzensbad und Marienbad. Es sind allesamt Städte, die im 18. Jahrhundert die europäische Badekultur begründet haben und bis heute prägen. Die Entscheidung wird in der kommenden Woche erwartet.

"Wenn man diesen Titel bekommt, verpflichtet es natürlich sorgsam damit umzugehen"

Die Stadt verspricht sich vom UNESCO-Welterbetitel neue touristische Impulse, gerade nach den Einbußen in der Corona-Pandemie. Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) sieht auch einen Anreiz für behutsame Stadtentwicklung und denkmalgerechte Sanierung. Das bedeute aber nicht eine Käseglocke über Baden-Baden zu stülpen, denn eine Stadt müsse sich entfalten und entwickeln können, so Mergen.

Innenstadt von Baden-Baden dpa Bildfunk picture alliance / Uli Deck/dpa

Konkurrenz aus Deutschland

Es gibt noch weitere Bewerbungen aus Deutschland für den UNESCO-Welterbetitel. Unter anderem haben sich Mainz, Speyer und Worms als Orte des jüdischen Mittelalters beworben. Auch der Norden von Rheinland-Pfalz ist als Startpunkt des niedergermanischen Limes im Rennen. Insgesamt wird die Kommission der UNESCO über 40 Bewerbungen aus der ganzen Welt entscheiden.