Die Stadt Baden-Baden führt derzeit Maßnahmen durch, um die Vitalität von Bäumen und Gehölzen zu verbessern. Dazu muss der Boden gelockert werden.

Mit einem speziellen Verfahren werde der Boden rund um die Bäume in Baden-Baden mit geringem Luftdruck gelockert und ein Wassergemisch eingebracht, in dem wichtige Bodenstoffe gelöst sind. So soll das Bodenleben durch Mikroorganismen gefördert werden. Die Bäume und Gehölze erhalten so wichtige Nahrungsgrundlagen zur Stärkung ihrer Vitalität. Die Maßnahmen werden in der Lichtentaler Allee, im Kurgarten, in der Kaiserallee und am Augustaplatz durchgeführt.

Gesamte Region ist betroffen

Auch im Raum Karlsruhe sind Bäume durch die trockenen Sommer der vergangenen Jahre geschwächt. Entsprechend viel hatten die Baumfäller bereits in den letzten Wochen zu tun und das wird auch noch so weitergehen. Allein in der Karlsruher Waldstadt müssen hunderte Bäume gefällt werden.

In Pforzheim ist die Situation ähnlich: Auch dort müssen bis zu 1.000 Buchen gefällt werden. Zu groß sei die Gefahr von herabfallenden Ästen für Autofahrer und Spaziergänger.

Der Leiter des Pforzheimer Amts für Umweltschutz, Markus Haller, versuchte aber zu beschwichtigen: Auch wenn die Zahl der zu fällenden Bäume hoch sei, würden keine Kahlflächen im Stadtgebiet entstehen, wie das zum Beispiel nach dem Orkan Lothar der Fall gewesen sei.