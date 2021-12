Totes Kind bei Wohnungsbrand gefunden

Nach einem Wohnungsbrand am Sonntagmorgen im Baden-Badener Stadtteil Oosscheuern ist ein totes Kind gefunden worden. Ob das Feuer die Todesursache war, ist noch ebenso unklar wie die Brandursache selbst. Erste Ermittlungen der Polizei deuten jedoch darauf hin, dass es schon vor dem Brandausbruch in der Wohnung einen gewaltsamen Übergriff auf das tot aufgefundene fünf Jahre alte Kind gegeben hat. Ein weiteres Kind sowie dessen Vater befinden sich in einer Klinik. Die Polizei geht nicht davon aus, dass weitere Personen in den Sachverhalt verwickelt sind. Die Ermittlungen dauern an.