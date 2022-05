Stadt startet Demenzkampagne

Die Stadt Baden-Baden lädt auch in diesem Jahr ab Mitte Juni zu einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm zum Thema Demenz ein. Das Programm hat sie am Dienstag vorgestellt. Viele der Veranstaltungen sind für Menschen mit Demenz und deren Angehörige. Wanderungen in der Natur, aber auch Begegnungen mit Tieren stehen auf dem Programm. Dazu gibt es Fachvorträge und Seminare für Menschen, deren Angehörige erkrankt sind. An der Aktion sind viele Partner, wie die Arbeiterwohlfahrt, das Deutsche Rote Kreuz oder der Caritasverband beteiligt.