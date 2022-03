Im Prozess um den Mord an seiner Ehefrau und den versuchten Mord an deren Liebhaber soll am Dienstag vor dem Baden-Badener Landgericht ein psychiatrischer Gutachter zu Wort kommen. Das Gutachten soll Auskunft über die Schuldfähigkeit des 37-jährigen Angeklagten geben. Er soll seine Frau im vergangenen Jahr in Rastatt mit einem Messer im Streit niedergestochen haben. Das Urteil wird Mitte Juni erwartet.