Die Stadt Baden-Baden kratzt an der kritischen Marke von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Nach den aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamts liegt die sogenannte 7-Tage-Inzidenz in der Kurstadt bei 47,1. Weil allerdings das Gesundheitsamt Rastatt für den Landkreis Rastatt und den Stadtkreis Baden-Baden zuständig ist, zählt nicht die jeweilige 7-Tages-Inzidenz der einzelnen Kreise, sondern die gemeinsame. Diese lag am Dienstag bei 22,6.