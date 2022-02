Baden-Baden: Vorerst keine weiteren Maßnahmen gegen Motorrad-Poserszene

Die Stadt Baden-Baden sieht aktuell keinen Anlass die Verkehrsmaßnahmen an der Schwarzwaldhochstraße weiter zu verschärfen. Um die Zahl der Motorradunfälle entlang der 500 zu reduzieren, hatte die Stadt weitere Tempolimits eingeführt.

Anfang Juli sperrte die Stadt Baden-Baden neben dem Helbingfelsen einen weiteren Parkplatz zwischen Baden-Baden und Sand, der von der sogenannten Motorrad-Poserszene häufiger frequentiert wurde. Zusätzlich wurde die 50er-Zone deutlich ausgeweitet und Rüttelstreifen auf der Fahrbahn angebracht.

Verkehrsberuhigung oder Konsequenz des schlechten Wetters?

Aktuell strebt die Stadt Baden-Baden keine weiteren Maßnahmen an, so ein Sprecher. Auch seitens der Verkehrspolizei heißt es, man müsse die Situation weiter beobachten. Aktuell sei es etwas ruhiger, das könne aber auch am durchwachsenen Wetter der vergangenen Wochen liegen, so Peter Westermann. Geschwindigkeitskontrollen würden auch weiterhin regelmäßig durchgeführt, um vor Ort Präsenz zu zeigen.

Neue Tempolimit-Schilder an der Schwarzwaldhochstraße SWR

Streckensperrung erstmal vom Tisch

Zuvor hatte die Stadt Baden-Baden auch eine temporäre Streckensperrung ins Gespräch gebracht. Dieses Thema werde aktuelle nicht vorrangig diskutiert, heißt es von Stadt und Verkehrspolizei. Außerdem müsse man auch die anderen Verkehrsteilnehmer mitnehmen, die teils äußerst irritiert auf das Tempo-50-Limit außerorts reagieren. Die kommenden Wochen müssen zeigen, ob sich das Image der Schwarzwaldhochstraße als Rennstrecke für Motorradfahrer doch noch verändern lässt.