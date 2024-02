per Mail teilen

Zwei Männer sollen am Bahnhof in Baden-Baden vor einer Kontrolle der Polizei davongerannt sein - auf die Gleise. Die meisten Gleise seien daraufhin gesperrt worden. Beim Versuch sie festzunehmen, verletzten die beiden Männer mehrere Polizeibeamte leicht.

Weil sie kein Ticket hatten und sich nicht ausweisen wollten, mussten am Freitagmorgen zwei Männer einen ICE am Bahnhof in Baden-Baden verlassen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Der Zug sei von Basel nach Hamburg unterwegs gewesen. Als die hinzugerufene Bundespolizei die 19- und 30-jährigen Männer kontrollieren wollte, seien sie ins Gleisbett gesprungen, auf den Gleisen herumgerannt und hätten sich letztendlich zwischen die Gleise gelegt.

Gleise des Bahnhof Baden-Baden gesperrt: Männer verletzen Polizisten leicht

Deshalb mussten fast alle Gleise des Bahnhofs Baden-Baden gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Laut Pressemitteilung wehrten sich die Männer, als die Polizei sie aus dem Gleisbereich holen wollte. Dabei seien vier Beamte leicht verletzt worden, aber dienstfähig geblieben. Mithilfe weiterer Streifen der Landes- und Bundespolizei sei es gelungen, beide Personen festzunehmen. Nach 15 Minuten konnten die Gleise wieder freigegeben werden, es kam zu Zugverspätungen, so die Polizei.

Auf der Dienststelle seien die Personalien der Männer festgestellt worden. Beide müssten mit einem Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen, so die Polizei.