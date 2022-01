Nirgendwo ist die Corona-Inzidenz in Baden-Württemberg so hoch wie in Baden-Baden. Am Dienstag lag sie bei 867,5. Doch was sagt das überhaupt noch aus bei der Omikron-Variante, angesichts der milden Verläufe? Das sagen die Menschen in Baden-Baden.

Ursula Weinmann findet, dass man noch Geduld haben sollte mit den Lockerungen. Omikron hin oder her, mit Corona sei nicht zu spaßen: "Ich würde die Strategie der Politik noch bis zum Sommer so weiterführen und dann würde ich wieder aufmachen. Vielleicht begreift bis dahin dann doch noch die Mehrheit, dass es besser wäre, sich impfen zu lassen." SWR Die steigenden Corona-Zahlen und die Entwicklung zum Hochinzidenzgebiet sind für Unternehmer Franz Bernhard Wagener in Baden-Baden deutlich zu spüren: "Jede negative Meldung hält die Menschen von der Stadt Baden-Baden ab. Sie müssen sich ja nur in der Fußgängerzone umschauen, dann wissen Sie, wie sich das auswirkt - es ist katastrophal. Und darum macht sich die Politik keine Gedanken", meint Franz Bernhard Wagener, Eigentümer des Modehaus Wagener. SWR "Für mich ist Omikron eine Chance, damit wir alle mal durchseucht werden. Die Spaltung der Gesellschaft macht mir inzwischen Angst", erklärt der Baden-Badener Christian Bäumer. SWR Wolfgang Sennhenn sieht diese Mittel als einzigen Ausweg aus der Corona-Krise: "Impfen, boostern und Maske tragen - mehr kann man nicht machen. Und, dass es besser wird - ich gebe die Hoffnung nicht auf." SWR Dass Baden-Baden jetzt zum Hochinzidenzgebiet erklärt wurde, gibt dem ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt, Wolfgang Gerstner, zu denken: "Man sollte doch darauf achten, wie die Hospitalisierungsraten sind und keine Panik erzeugen. Denn die Impfzahlen haben sich ja inzwischen so verbessert, dass wir irgendwann mal einen Wendepunkt erreichen. Es ist wichtig, dass wir zurückfinden zu einer Normalität, da wir alle soziale Wesen sind." SWR