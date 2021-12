Stadt investiert trotz Verschuldung

Die Stadt Baden-Baden will in den kommenden zwei Jahren rund 64 Millionen Euro in die Infrastruktur investieren. Ein großer Teil der Summe muss nach Angaben der Stadtverwaltung durch Kredite finanziert werden. Wichtige Themen sind die Entwicklung der Sanierungsgebiete in Oos, der südlichen Neustadt und in Lichtental. Hinzu kommen Baumaßnahmen an Brücken und dem Stadtarchiv. Auch in den Hochwasserschutz und in diverse Schulgebäude wird in den kommenden Jahren viel Geld fließen. Über den Doppelhaushalt 2022/23 will der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20. Dezember entscheiden.