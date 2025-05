Baden-Baden: Hauptausschuss vertagt Abstimmung über Steuererhöhungen

per Mail teilen

Etwa anderthalb Stunden lang wurde über die wegen der Finanzkrise der Stadt geplante Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuern um etwa 30 Prozent diskutiert. Zu einer Einigung im Hauptausschuss kam es nicht. Die Verwaltung muss nun nachbessern und mehr Informationen vorlegen. In der Stadtkasse fehlen Millionenbeträge. Es droht die Insolvenz. Knapp 34 Millionen Euro wollte die Stadt an zusätzlichen Krediten aufnehmen. Das Regierungspräsidium lehnte dies aber ab. Der Stadt drohen neben den Steuererhöhungen massive Sparmaßnahmen in allen Bereichen.