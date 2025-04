Baden-Baden: Gemeinderat stimmt Verschuldung zu

Die Stadt Baden-Baden ist sozusagen pleite. 32 Millionen Euro an zusätzlichen Krediten müssen aufgenommen werden. Die Gesamtschuldenlast läge dann bei etwa 49 Millionen Euro. Nun muss noch das Regierungspräsidium Karlsruhe den Nachtragshaushalt genehmigen. Ob das klappt, ist ungewiss. Ein Hilferuf der Stadt beim baden-württembergischen Innenministerium war bereits erfolglos geblieben. Zur Schuldenkrise der Stadt soll es am 06. Mai eine Bürgerversammlung in der Festhalle in Baden-Baden/Oos geben.