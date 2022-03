Fünf Jahre Haft wegen sexuellem Missbrauch

In Baden-Baden ist heute vor dem Landgericht ein Familienvater zu fünf Jahren Haft wegen sexuellem Missbrauch seiner Tochter in drei Fällen verurteilt worden. Zudem hat er laut Urteil kinderpornografische Schriften verbreitet. Die Staatsanwaltschaft hatte siebeneinhalb Jahre gefordert. Es war kein leichtes Urteil für die Richter am Landgericht. Der Angeklagte hatte seine Tochter wiederholt sexuell missbraucht und Videos und Fotos davon über einen Messengerdienst verbreitet. Dabei musste das Gericht genau auf die Schwere der Taten schauen. In einem Fall wich es wegen Zweifeln am Tathergang von der Betrachtung der Staatsanwaltschaft ab und kam zu einem milderen Urteil.