Geschafft! - Baden-Baden erhält Welterbe-Titel

Gut eine Woche hat das Unesco-Welterbekomitee über die Bewerbungen von elf Kurstädten Europas beraten. Nun ist klar, Baden-Baden ist Welterbestätte.

In Baden-Baden brach nach der Entscheidung am Samstag Jubel los. Viele der Zuschauer, die am Samstag im Kurpark die Entscheidung des Unesco-Komitees live auf Leinwänden verfolgten, sprangen bei der Verkündung auf. Die Anspannung sei groß gewesen, denn das Komitee habe zuvor lange über ein anderes Thema gesprochen, so Baden-Badens Oberbürgermeisterin Mergen (CDU).