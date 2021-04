Die Stadt Baden-Baden will den Bereich des Wörthböschelparks auf Fliegerbomben untersuchen. Bereits in der Vergangenheit wurden in dem Gebiet mehrere Bomben gefunden und entschärft. Die Stadt vermutet aber noch weitere Blindgänger unter der Erde. Diese sollen in den nächsten Wochen durch Grabungen aufgespürt und im Falle eines Fundes Anfang Mai entschärft werden.