Kommunen erwarten rapid ansteigenden Flüchtlingsstrom

Die Städte und Landkreise in der Region stellen sich auf eine stark steigende Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine ein. Zu den Kommunen mit den meisten Geflüchteten gehört Baden-Baden. Rund 700 ukrainische Flüchtlinge sind derzeit in Baden-Baden offiziell registriert. Im ungleich größeren Karlsruhe sind 800 erfasst. Baden-Baden erwartet, dass es nächste Woche über 1.000 Flüchtlinge sein werden. Grund sei die hohe Zahl von Ukrainern, die in der Kurstadt leben und Verwandte oder Freunde aufnehmen. Die Kommunen wollen jetzt vor allem schnell Unterkünfte schaffen. In Pforzheim ging am Dienstag mit der Jahnhalle die erste Sammelunterkunft in Betrieb. Im Enzkreis gibt es in Mühlacker und Maulbronn zwei neue Gemeinschaftsunterkünfte. Zudem sichten die Kommunen den freien Wohnungsmarkt, um Flüchtlinge unterzubringen.